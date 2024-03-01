Врач рекомендовала съедать не более 10-30 гр шоколада в день.

По словам врача-эндокринолога, диетолога «СМ-Клиника», кандидата медицинских наук Оксаны Михалевой, шоколад нельзя назвать полезным продуктом. При этом, отметила врач, вред шоколада обусловлен его высокой калорийностью. В нем содержится около 500 ккал на 100 гр, уточнила Михалева.

Однако в небольших количествах шоколад все же полезен для организма. Например, в нем содержатся магний и калий, полезные для сердца, сосудов, мышечной и костной систем организма. Также шоколад имеет противораковый эффект.

«Но польза шоколада перевешивает вред, и в небольших количествах шоколад употреблять можно. В среднем от 10 до 30 г в день», – пояснила Михалева.