Революция в мире кофе: как всего одна чашка напитка может продлить жизнь
Исследования подтверждают, что употребление кофе может способствовать снижению риска развития диабета 2 типа, опровергая долгосрочное мнение о вреде кофе для здоровья. Установлено, что регулярное потребление от трех до четырех чашек в день снижает вероятность заболевания на 25%, а каждая дополнительная чашка дополнительно уменьшает риск на 6%. Эффект сохраняется до шести чашек в день, передает Центральная Служба Новостей.
Исследования являются обсервационными, что означает корреляцию между употреблением кофе и снижением риска, но не доказывают прямую причинно-следственную связь. Важно, что положительные эффекты кофе обнаружены в различных демографических группах по всему миру.
Увеличение употребления кофе на одну-две чашки в день связано с уменьшением риска развития диабета на 11%, тогда как сокращение потребления повышает риск на 17%. Негативное влияние кофе на здоровье, связанное с кофеином, компенсируется наличием полифенолов, включая хлорогеновую кислоту, которая улучшает чувствительность к инсулину и контролирует уровень сахара в крови.