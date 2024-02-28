Исследования подтверждают, что употребление кофе может способствовать снижению риска развития диабета 2 типа, опровергая долгосрочное мнение о вреде кофе для здоровья. Установлено, что регулярное потребление от трех до четырех чашек в день снижает вероятность заболевания на 25%, а каждая дополнительная чашка дополнительно уменьшает риск на 6%. Эффект сохраняется до шести чашек в день, передает Центральная Служба Новостей.

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Исследования являются обсервационными, что означает корреляцию между употреблением кофе и снижением риска, но не доказывают прямую причинно-следственную связь. Важно, что положительные эффекты кофе обнаружены в различных демографических группах по всему миру.