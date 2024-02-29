Эндокринолог Силаева: зуд может указывать на сахарный диабет

«Симптомы неспецифические. У кого-то это может быть слабость, у кого-то – кожный зуд. Это первые звоночки, которые сигнализируют, что с организмом что-то не так. Кто-то впервые узнает о наличии сахарного диабета при подготовке к операции. Однако нельзя точно сказать, что слабость и сухость во рту – признаки только сахарного диабета», – рассказала Силаева.