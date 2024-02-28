Врач предупредил об опасности гонореи

По словам врача-телеведущего Александра Мясникова , одним из заболеваний, которые передаются половым путем, является гонорея. Доктор отметил, что болезнь может протекать бессимптомно.

«Один из таких рисков – потеря способности к размножению в случае отсутствия своевременного лечения», - отметил он в своем Telegram-канале .

При этом он отметил, что статистика по заболеваемости гонореей пугает. Например, только в США ежегодно выявляют до 1 млн заболевших.