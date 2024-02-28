Сегодня заболевания суставов «помолодели» и атакуют не только пенсионеров, но и более юных пациентов. Заработать ранний артрит или артроз можно из-за травм, постоянного физического перенапряжения или переохлаждения. Болезненные ощущения обычно возникают в тазобедренных, коленных, голеностопных, плечевых и локтевых суставах. Иногда такие проблемы провоцирует даже обычный ОРВИ. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали в пресс-службе ФНКЦ ФМБА России.

Из-за травмирования суставов появляется острый болевой синдром. В результате ушибов или повреждений связок часто возникают кровоизлияния в суставную полость, снижающие подвижность. Механические повреждения обычно сопровождаются отеками, деформацией сустава и скачком температуры на конкретном участке тела.

К воспалительным заболеваниям относится артрит. Есть несколько его разновидностей: реактивный, ревматоидный, псориатический, подагрический. Иногда он становится проявлением системных заболеваний соединительной ткани. Среди главных симптомов артрита - сильная боль в суставе, которая особенно чувствуется утром и во второй половине ночи. В связи с ревматическими заболеваниями порой развивается синовит, то есть воспаляется синовиальная оболочка, изнутри покрывающая суставную капсулу.

Если болит позвоночник и вдобавок снижается подвижность суставов между позвонками, то это может указывать на развитие анкилозирующего спондилита или болезни Бехтерева. Обычно с такой проблемой сталкиваются пациенты 13-45 лет. По утрам чувствуется боль внизу спины, которая со временем распространяется по другим отделам позвоночника. В отдельных случаях кости срастаются, наблюдается окостенение связок.