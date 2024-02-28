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Врач Мясников рассказал о нетипичных причинах насморка

По словам врача Александра Мясникова, нетипичными причинами хронического насморка могут стать полипы. Об этом он рассказал в эфире передачи «О самом главном».

Врач рассказал о нетипичных причинах насморка
© runews24.ru

Помимо того, что полипы вызывают затрудняют дыхание, они могут лишить человека обоняния. Решить эту проблему можно хирургическим путем.

Также вызвать хронический насморк могут искривление носовой перегородки, алкоголь, химикаты и лекарства.

Еще одна опасная причина возникновения насморка – гайморит. Распознать его можно по болевым ощущениям в области лба и лица, а также нарушению обоняния.

Вызванный аллергией и неаллергическими синуситами насморк можно побороть за счет медикаментозной терапии, физиотерапии, операции.

Ранее Александр Мясников, врач и телеведущий, развеял миф о том, что венерическим заболеванием можно заразиться через сиденье унитаза, и сообщил, что заявление, якобы в состоянии похмелья с мочой человека выделяются клетки мозга, неверно.

Болезни и лекарства
Александр Мясников