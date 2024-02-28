Врач рассказал о нетипичных причинах насморка

Врач Мясников рассказал о нетипичных причинах насморка
По словам врача Александра Мясникова, нетипичными причинами хронического насморка могут стать полипы. Об этом он рассказал в эфире передачи «О самом главном».
Помимо того, что полипы вызывают затрудняют дыхание, они могут лишить человека обоняния. Решить эту проблему можно хирургическим путем.
Также вызвать хронический насморк могут искривление носовой перегородки, алкоголь, химикаты и лекарства.
Еще одна опасная причина возникновения насморка – гайморит. Распознать его можно по болевым ощущениям в области лба и лица, а также нарушению обоняния.
Вызванный аллергией и неаллергическими синуситами насморк можно побороть за счет медикаментозной терапии, физиотерапии, операции.
Ранее Александр Мясников, врач и телеведущий, развеял миф о том, что венерическим заболеванием можно заразиться через сиденье унитаза, и сообщил, что заявление, якобы в состоянии похмелья с мочой человека выделяются клетки мозга, неверно.