11 необычных симптомов диабета

Наиболее известными признаками сахарного диабета являются частое мочеиспускание и постоянная жажда. Эксперты назвали ещё 11 необычных симптомов заболевания, которые нельзя игнорировать.

При диабете организм не вырабатывает достаточное количество инсулина или не может правильно его использовать. Это приводит к излишкам глюкозы в крови.