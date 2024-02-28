Академик Гинцбург: COVID стал заразнее любого другого возбудителя, включая корь

Показатели заразности новых штаммов коронавируса (SARS-СoV-2) сейчас выше, чем у любого другого возбудителя. С таким заявлением выступил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург.

© 0Российская Газета

"Эволюционный процесс вируса не только не замедлился, но и перешел на качественно другой уровень", - считает Гинцбург (цитата по ТАСС).

По его словам, коронавирус продолжает циркулировать во всем мире, и в результате непрерывного мутирования стал заразнее любого другого возбудителя инфекционных заболеваний. Также наблюдается рост степени его разнообразия и приспособленности.

"Коронавирус продолжает циркулировать по всему миру, и контагиозность по сравнению с его предыдущими вариантами, например, "дельтой", увеличилась в четыре-пять раз и достигла такого числа, которого раньше не было ни у одного другого возбудителя инфекционных заболеваний, даже у кори", - говорит ученый.

До сих пор самой заразной из респираторных инфекций, действительно, считалась корь. Как пояснял "РГ" замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов, контагиозность вируса кори такова, что заразиться можно, например, всего лишь пройдя по коридору через некоторое время после заболевшего человека или проехавшись после него в лифте. Неслучайно при обнаружении всего одного случая кори на карантин закрывают все здание, где жил или работал заболевший.

Что касается коронавируса, пока нет научных публикаций с результатами исследований, которые бы подтвердили запредельно высокую контагиозность SARS-CoV-2. Но клинические проявления, по свидетельствам медиков из разных стран, сейчас в среднем намного слабее, вирус стал "менее опасным".

Как пояснил Гинцбург, коронавирус более "хитро и комплексно взаимодействует с человеческим организмом, меньше его убивает, но дольше в нем существует, вызывая отдаленные последствия". В результате длительной циркуляции вирус вызывает "очень тяжелое и продолжительное иммунодефицитное состояние", на которое в дальнейшем накладываются другие инфекционные заболевания, чьи возбудители могут сосуществовать с человеком - например, микоплазмы.