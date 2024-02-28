Симптомы атеросклезора перечислил кардиолог

Неочевидные симптомы, которые могут сигнализировать о развитии такого заболевания, как атеросклероз, перечислила кандидат медицинских наук, врач-кардиолог высшей категории Инна Жевагина.

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Атеросклерозом называют хроническое заболевание, при котором на стенках артерий образуются холестериновые бляшки. В результате просвет кровеносных сосудов сужается, из-за чего затрудняется нормальное кровоснабжение органов и тканей. Последствиями могут стать ишемическая болезнь, инфаркт миокарда, инсульт, гангрена нижних конечностей и другие патологии.

По словам эксперта, на развитие атеросклероза может указывать давящая боль в груди, из-за которой человек испытывает нехватку воздуха. В этом случае холестериновые бляшки образуются в сосудах сердца.

Вторым симптомом могут быть нарушения внимания, зрения и памяти. Обычно эти состояния говорят о том, что бляшки расположены в сосудах мозга. И наконец, непроходящая боль в икроножных мышцах при ходьбе, которая вынуждает делать длительные остановки, указывает на закупоренные сосуды нижних конечностей.

В качестве профилактики атеросклероза врач советует ограничить употребление продуктов животного происхождения с высоким содержанием холестерина, а также не злоупотреблять сладким, мучным, газировкой и алкоголем. Кроме того, из рациона стоит исключить пальмовое масло и следить за уровнем сахара в крови. При этом необходимо заниматься физической активностью и регулярно проверять уровень холестерина, пишет «Доктор Питер».