Всплеск смертности от болезней сердца удивил ученых

Пандемия коронавируса не только привела к наибольшему количеству смертей за столетие, но также спровоцировала волну сердечно-сосудистых заболеваний — также с летальными последствиями.

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Согласно анализу Bloomberg, с 2020 по 2022 год от сердечно-сосудистых заболеваний умерло на четверть миллиона больше американцев старше 35 лет, чем прогнозировалось на основе исторических тенденций. При этом Covid оказал незначительное влияние на другие распространенные причины смертности, такие как рак и болезнь Альцгеймера.

Ученые до сих пор не могут понять, как работают эти процессы. Неясно, сколько людей умерло от сердечно-сосудистых осложнений Covid, а сколько умерло из-за его косвенных последствий, таких как задержки с оказанием медицинской помощи (из-за карантина) и ухудшение показателей ожирения и высокого кровяного давления.