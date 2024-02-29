Ученые выяснили вероятные причины частых головных болей у молодых людей

Новое исследование опубликовано в журнале Neurology. Из него следует, что нерегулярное питание, например, пропуск завтрака, может быть причиной частых головных болей у детей и подростков. Воздействие психоактивных веществ, в частности, при курении электронных сигарет, также приводит к частой головной боли.

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В исследовании частые головные боли определялись как возникающие чаще одного раза в неделю. В нём приняли участие почти 5 миллионов детей и подростков в возрасте от 5 до 17 лет. Их спрашивали о головных болях, частоте их возникновения в последние 6 месяцев. Выяснилось, что 6% участников испытывали головную боль чаще одного раза в неделю, – рассказывает eurekalert.org.

В опросе задавались вопросы об образе жизни, включая питание, режим сна, время, проведённое перед экраном. Кроме этого, оценивали тревожность и расстройства настроения. Подростков с 12 до 17 лет спрашивали об употреблении алкоголя, сигарет, электронных сигарет.

В вопросах о питании нужно было ответить, сколько раз за неделю участники завтракали и ужинали согласно режиму. Из 14 возможных таких приёмов пищи за 7 дней, у тех, кто испытывал частые головные боли, их было в среднем 9, по сравнению с 12 приёмами у детей, у которых голова болела один раз в неделю или реже.

После поправок на возраст, пол, семейный доход и другие факторы, исследователи выяснили, что участники, которые регулярно завтракали и ужинали с семьёй, имели меньший риск (на 8%) частых головных болей, чем те, кто не питался регулярно.

Электронные сигареты использовали 8% участников с частыми головными болями по сравнению с 3% участников, у которых голова болела один или менее раз в неделю. После поправок на возраст, пол, семейный доход и другие факторы выяснилось, что у тех, кто ежедневно курил электронные сигареты, риск возникновения головных болей был в два раза выше, чем у тех, кто не курил.

У участников с тревожными расстройствами и расстройствами настроения вероятность частых головных болей была в два раза выше, чем у участников без психологических проблем.