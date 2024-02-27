Врач рассказала о неочевидной причине болезней сердца

Кариес может спровоцировать разнообразные проблемы со здоровьем и даже стать причиной развития заболеваний сердца. Об этой неочевидной угрозе здоровью Елена Мартынова в беседе с «Газетой.ru».

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Врач рассказала, что главными возбудителями кариеса являются стрептококки. По ее словам, они разрушают ткани зуба, создавая в ротовой полости хронические очаги инфекции. Из-за этого снижается местный иммунитет, а бактериям становится проще попасть в организм, объяснила она.

«При попадании в кровоток эти бактерии способны вызвать воспаление в тканях сердца и суставов», — предупредила Мартынова.

Помимо этого, стрептококки провоцируют ангины и отиты, поэтому, если кариес не лечить, человек будет чаще болеть респираторными заболеваниями. Еще одним последствием кариеса Мартынова назвала проблемы с желудком и печенью. Она объяснила, что это происходит из-за того, что при разрушении зубов человек начинает хуже пережевывать пищу.