Невролог назвала аутоиммунные заболевания, которые могут развиться после ОРВИ

Невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская рассказала, какие аутоиммунные заболевания могут развиться после ОРВИ и как их распознать и не пропустить.

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Эксперт объяснила, что во время ОРВИ может возникнуть ситуация, когда иммунная система начинает атаковать не только вирусы, но и собственные ткани организма.

— Например, тиреоидит Хашимото — состояние, при котором иммунная система атакует клетки щитовидной железы, приводя к ее воспалению и нарушению выработки гормонов, — отметила она в комментарии RT.

Еще одно распространенное осложнение после ОРВИ — ревматоидный артрит. В этом случае страдают суставы: они становятся болезненными, теряют подвижность, могут отекать. В некоторых случаях развивается системная красная волчанка. При данном заболевании происходит поражение нескольких органов: кожи, сердца, почек и легких.

Врач уточнила, что длительное воспаление и выраженная реакция иммунной системы могут повышать риск аутоиммунных заболеваний.