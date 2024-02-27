Невролог назвала аутоиммунные заболевания, которые могут развиться после ОРВИ
Невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская рассказала, какие аутоиммунные заболевания могут развиться после ОРВИ и как их распознать и не пропустить.
Эксперт объяснила, что во время ОРВИ может возникнуть ситуация, когда иммунная система начинает атаковать не только вирусы, но и собственные ткани организма.
— Например, тиреоидит Хашимото — состояние, при котором иммунная система атакует клетки щитовидной железы, приводя к ее воспалению и нарушению выработки гормонов, — отметила она в комментарии RT.
Еще одно распространенное осложнение после ОРВИ — ревматоидный артрит. В этом случае страдают суставы: они становятся болезненными, теряют подвижность, могут отекать. В некоторых случаях развивается системная красная волчанка. При данном заболевании происходит поражение нескольких органов: кожи, сердца, почек и легких.
Врач уточнила, что длительное воспаление и выраженная реакция иммунной системы могут повышать риск аутоиммунных заболеваний.
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