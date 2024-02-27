Названы главные причины появления темных кругов под глазами

Одной из причин появления кругов под глазами является генетическая особенность организма, когда сосуды располагаются близко к коже нижнего века, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения патофизиолог Сергей Степанов . По его словам, образование темных кругов также может быть связано с образом жизни и различными заболеваниями.

Первая причина образования кругов под глазами — генетическая, когда круги под глазами обусловлены близким расположением сосудов в коже нижнего века. Вторая причина связана с образом жизни и различными заболеваниями. Длительное взаимодействие с монитором или планшетом может привести к образованию вокруг глаз синеватых кругов. Также причиной образования синеватых кругов под глазами может быть несоблюдение режима работы и сна, что приводит к переутомляемости, — объяснил Степанов.

Специалист добавил, что еще одной причиной появления темных кругов может быть возраст, поскольку с годами в коже снижается содержание питательных веществ и она истончается. Степанов также обратил внимание, что цвет кругов под глазами может быть разным. Среди народных средств помочь справиться с изменениями кожи поможет массаж вокруг глазничной области: он обеспечит венозный отток и, как следствие, уменьшит синеву.