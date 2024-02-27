Онколог Иванов рассказал, в каком случае размер живота говорит о раке
Развитие мезотелиомы, то есть опухоли брюшины, как правило, сопровождается накоплением жидкости, что приводит к увеличению живота. Об этом рассказал онколог Антон Иванов.
«Считается, что развитие мезотелиомы брюшины связано с длительным воздействием на организм асбеста (асбестовой пыли), часто использующегося в строительной отрасли, металло-, стекло-, автопромышленности и других отраслях производства», – отметил врач.
На начальных стадиях болезнь может проявляться дискомфортом и болью в брюшной полости, слабостью, снижением веса. Также в симптомы входят тошнота, потеря аппетита, рвота, запоры и другие недомогания.
Признаки болезни проявляются не сразу. От момента возникновения опухоли до появления симптомов может пройти от нескольких месяцев до нескольких лет, отметил Иванов.
Чаще всего такой вид рака диагностируется у мужчин. Эксперт подчеркивает, что главная мера профилактики – это защита от вдыхания асбестовой пыли, передает «Газета.ru».
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