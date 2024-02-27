В каком случае размер живота говорит о раке

Развитие мезотелиомы, то есть опухоли брюшины, как правило, сопровождается накоплением жидкости, что приводит к увеличению живота. Об этом рассказал онколог Антон Иванов.

© globallookpress

«Считается, что развитие мезотелиомы брюшины связано с длительным воздействием на организм асбеста (асбестовой пыли), часто использующегося в строительной отрасли, металло-, стекло-, авто­промышленности и других отраслях производства», – отметил врач.

На начальных стадиях болезнь может проявляться дискомфортом и болью в брюшной полости, слабостью, снижением веса. Также в симптомы входят тошнота, потеря аппетита, рвота, запоры и другие недомогания.

Признаки болезни проявляются не сразу. От момента возникновения опухоли до появления симптомов может пройти от нескольких месяцев до нескольких лет, отметил Иванов.

Чаще всего такой вид рака диагностируется у мужчин. Эксперт подчеркивает, что главная мера профилактики – это защита от вдыхания асбестовой пыли, передает «Газета.ru».