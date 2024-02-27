Чем могут быть опасны прыщи на лице

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева предупредила, что прыщи на лице у женщины могут указывать на наличие серьезного заболевания. О каком недуге может свидетельствовать этот безобидный на первый взгляд симптом, она рассказала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Выпуск передачи доступен на Rutube.

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Малышева заявила, что прыщи на лице являются первым признаком поликистоза яичников. По ее словам, это заболевание, при котором яичники не вырабатывают женские половые гормоны, в результате чего в организме начинают преобладать мужские половые гормоны. Другим симптомом этого недуга врач назвала активный рост волос по всему телу.

Телеведущая посоветовала женщинам, у которых много прыщей, сходить к гинекологу и выяснить, есть у них поликистоз яичников или нет. Малышева добавила, что эта болезнь успешно лечится.