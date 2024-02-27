Более половины россиян знают об антиоксидантах и как их безопасно принимать

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co и СБЕР ЕАПТЕКА провели опрос об антиоксидантах с участием более 27 тысяч респондентов. Согласно результатам, у россиян высокий уровень осведомленности о веществах, которые борются с окислительными процессами в организме.

Так, каждый второй россиянин дал правильный ответ на вопрос, что такое антиоксиданты: 23% ответили, что это специальные БАДЫ и комплексы для поддержания здоровья и молодости, а 61% назвали антиоксидантами вещества, которые содержатся в некоторых продуктах. И то и другое соответствует действительности. Лишь 16% не знают о них ничего.

Конкретными источниками антиоксидантов россияне безошибочно назвали красную рыбу, икру, водоросли, виноград – так ответили 16%. 37% отметили витамины и минералы А, E, C, В, цинк, селен и коэнзим Q10. Еще 37% выделили отдельно природные (ягоды, рыба) и синтетические (БАДы) антиоксиданты. И каждый десятый (10%) признался, что не знает, какими они бывают.

О причинах дефицита антиоксидантов осведомлены почти все опрошенные: 46% называли плохое питание и недостаток витаминов, 42% – стрессы, плохую экологию и вредные привычки, лишь 7% указали на слабый иммунитет. И только 5% не знают причин.

При этом, как оказалось, каждый третий россиянин сталкивался с дефицитом антиоксидантов в организме. Среди наиболее распространенных симптомов оказались стресс и усталость, их назвали 39% опрошенных, на втором месте – ломкость волос, ногтей и сухость кожи (18%), на третьем – снижение иммунитета и частые инфекционные заболевания (11%). 32% не замечали у себя подобных проявлений.

Начиная со второго квартала 2023 года, СБЕР ЕАПТЕКА отметила рост продаж антиоксидантов (витамины С, E, А, БАДы и витаминно-минеральные комплексы с цинком, медью, селеном и коэнзим Q10) в натуральном выражении (кол-во упаковок) в среднем на 25%, по сравнению с аналогичным периодом 2022. Статистика охватывает все города присутствия сети. Среднемесячный рост продаж в 2023 к 2022 гг. составил 14%. В целом категория выросла на 10% в 2023 к показателям 2022 года.

Четверть опрошенных (25%) принимают препараты-антиоксиданты, 73% – нет, 2% не принимают, но пользуются косметикой на их основе.

Из тех (51%), кто принимают препараты-антиоксиданты: 14% делают это по назначению врача, 35% – без консультации со специалистами, а 2% покупают различные витаминно-минеральные комплексы на основе рекомендаций блогеров.

27% готовы покупать такие препараты своим родным и близким в качестве заботы об их здоровье, 52% считают, что их должен назначать только врач, остальные (21%) затруднились с ответом.

О пользе антиоксидантов для организма, а также возможных рисках, связанных с приемами больших доз, знают более половины опрошенных. Так, 55% отметили их позитивное влияние на восстановление клеток и замедление процессов старения. 20% назвали укрепление иммунитета и защиту от стрессов. 14% считают, что антиоксиданты нужны для выведения шлаков из организма, 6% – сохранения здоровья и молодости кожи. 5% не знают об их роли в жизни и здоровье человека.

Следствием избытка антиоксидантов в организме 60% опрошенных назвали возможность развития серьезных заболеваний. 16% слышали об опасности передозировки ими, но затруднятся назвать конкретные риски и их последствия. Почти четверть россиян (24%) не знают о том, что большие дозы антиоксидантов могут навредить здоровью.

Суна Исакова, врач медицинской компании СберЗдоровье: «В условиях нормальной жизнедеятельности в организме происходит естественная выработка кислородсодержащих веществ. Их избыток вызывает так называемый "оксидативный стресс", который может разрушать клетки и приводить к различным заболеваниям. Для того, чтобы не допустить такого явления, в организме существуют естественные механизмы защиты, в которых главную роль играют антиоксиданты. Часть из них синтезируются самостоятельно, часть поступает в организм извне. В настоящее время лучшим источником антиоксидантов, которые поступают извне, считается растительная пища, морепродукты».