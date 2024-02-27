Что делать при кровоизлиянии в глазу

Что делать, если лопнул сосуд в глазу, рассказала нутрициолог Анастасия Костомаха. С подобной проблемой часто сталкиваются гипертоники, люди с диабетом или анемией. Кровоизлияние также может произойти из-за механического повреждения.

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Симптомами лопнувшего сосуда могут быть жжение, ощущение «песка в глазу», отек и слезоточивость.

По словам эксперта, в первую очередь нужно прекратить активную деятельность или интенсивные физические упражнения. Гидравлический удар, повышение верхнего артериального давления приводит к гематоме глаза. Если проблема возникла во время посещения бани, нужно прервать процесс и покинуть зону высокой температуры. Нередки случаи, когда к разрыву капилляра приводила долгая и интенсивная работа за компьютером. В этом случае нужно сделать перерыв и дать отдых глазам.

Врач также посоветовала измерить артериальное давление и в случае отклонения показателей от нормы принять соответствующие препараты. На глаз можно приложить чистое полотенце, смоченное холодной водой.

Костомаха добавила, что также будет полезно пропить препараты с хорошей дозировкой витамина С и Р (рутин) для укрепления сосудов, передает Pravda.ru.