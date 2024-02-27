Врач: восполнение дефицита витамина D через солярий может вызвать рак

«Несмотря на низкие температуры, все равно рекомендуется пребывание на открытом воздухе. Конечно, когда мы отдыхаем на различных курортах, где активность солнца более высокая, то витамин D вырабатывается быстрее. Но, к сожалению, отпускной период короткий, и при возвращении на обычное место жительства, в наш климат, витамин D образуется уже не так активно», — отметила Тананакина.