Хирург Гребцов назвал первые симптомы грыжи

Врач-хирург Юрий Гребцов объяснил, какие симптомы могут сигнализировать о появлении грыжи.

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Эксперт рассказал, что грыжа — распространенное заболевание, при котором органы или их части выпячиваются через слабые участки в мышечной стенке. Обычно грыжа возникает в области живота, но может появиться и в других частях тела.

Если возникает грыжа, то у человека появляются болевые ощущения при выполнении триггерных движений, например, при поднятии тяжестей или при чихании. Кроме того, человек может заметить выпячивание в области пупка или паха. В этом случае стоит пройти осмотр у медицинского специалиста. Подтвердить наличие грыжи можно при помощи УЗИ, КТ.

Грыжи могут достигать внушительных размеров. По словам Гребцова, есть пациенты, у которых грыжи занимают почти всю переднюю брюшную стенку. Грыжа требует лечения, в противном случае может произойти ущемление, которое может привести к фатальным последствиям, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Как отмечают врачи, единственный способ вылечить грыжу — сделать специальную операцию, которая называется «герниопластика». Во время операции выступающие органы возвращаются внутрь брюшной полости, передает издание argumenti.ru.