Хирург Гребцов назвал первые симптомы грыжи
Врач-хирург Юрий Гребцов объяснил, какие симптомы могут сигнализировать о появлении грыжи.
Эксперт рассказал, что грыжа — распространенное заболевание, при котором органы или их части выпячиваются через слабые участки в мышечной стенке. Обычно грыжа возникает в области живота, но может появиться и в других частях тела.
Если возникает грыжа, то у человека появляются болевые ощущения при выполнении триггерных движений, например, при поднятии тяжестей или при чихании. Кроме того, человек может заметить выпячивание в области пупка или паха. В этом случае стоит пройти осмотр у медицинского специалиста. Подтвердить наличие грыжи можно при помощи УЗИ, КТ.
Грыжи могут достигать внушительных размеров. По словам Гребцова, есть пациенты, у которых грыжи занимают почти всю переднюю брюшную стенку. Грыжа требует лечения, в противном случае может произойти ущемление, которое может привести к фатальным последствиям, передает телеканал «Санкт-Петербург».
Как отмечают врачи, единственный способ вылечить грыжу — сделать специальную операцию, которая называется «герниопластика». Во время операции выступающие органы возвращаются внутрь брюшной полости, передает издание argumenti.ru.
До этого нейрохирург Сергей Шипилин из Видновского КБ Минздрава МО рассказал, что главным симптомом межпозвоночной грыжи является боль в ноге и онемение.