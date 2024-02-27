Почему забота о себе не помогает при выгорании

Выгорание ощущается человеком как что-то, что обрушивается на него и от чего невозможно избавиться. Одно исследование 2021 года показало, что примерно трое из пяти сотрудников ощущают симптомы выгорания, и COVID не улучшил ситуацию.

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Кристина Маслач — почётный профессор Калифорнийского университета в Беркли, работающая в Interdisciplinary Center for Healthy Workplaces. Именно в честь неё назван один из основных инструментов измерения выгорания: опросник выгорания Маслаха, или MBI. Произошло это в 1970-х годах.

Энтони Монтгомери — профессор профессиональной и организационной психологии в Университете Нортумбрии в Англии. Он изучает проблему выгорания в течение последних 20 лет.

Итак, каковы же признаки выгорания? Во-первых, вы чувствуете себя разбитым и утомлённым. Во-вторых, вы становитесь очень циничными и отстраняетесь от работы. Наконец, вы ощущаете собственную неэффективность.

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Самое важное при выгорании, по мнению специалистов, - не не удерживать его на личностном уровне. Всё потому, что возникает выгорание развивается из-за взаимодействия человека с обстоятельствами и окружающей средой. Именно поэтому индивидуальные методы борьбы с этим состоянием на самом деле не работают. Чтобы справиться с выгоранием, нужно спросить себя: «Почему я это испытываю? Что из моей работы или из общения с кем-то приводит к этому чувству?»

Концепция выгорания означает, что в организации вашей работы есть что-то такое, что вызывает у вас истощение или провоцирует его. И такое редко случается только с одним человеком в коллективе. Если вы чувствуете себя выгоревшим, вполне вероятно, что люди вокруг вас, люди, с которыми вы работаете, тоже испытывают подобное.