Врачи рассказали, как бороться с синдромом сухого глаза

Главные симптомы - беспричинное слезотечение, краснота глаз, сухость, жжение, резь, ощущение песка или пыли.

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Зачастую беспричинное слезотечение случается из-за нарушения баланса между жировым и водным компонентами. Также глаза высушиваются от работы батарей зимой и кондиционера летом. Улучшить ситуацию поможет увлажнитель воздуха.

Кроме того, у каждого лекарства есть побочные действия, поэтому некоторые популярные препараты вызывают синдром сухого глаза. К примеру, антидепрессанты и оральные контрацептивы, которые меняют гормональный фон человека. Для профилактики подойдут увлажняющие капли.

Одна из самых популярных причин "сухого глаза" - контактные линзы. Они высушивают, даже если человек соблюдает все правила гигиены, меняет их каждый день и использует свежий раствор.

Еще причиной такого синдрома может стать лазерная коррекция зрения.

Врачи советуют людям с такими симптомами сдать пробу Ширмера и узнать, насколько у них "сухой" глаз, подобрать увлажняющие капли с врачом, пройти сеанс современной физиотерапии и не запускать сопутствующие заболевания - конъюнктивит, блефарит и аутоиммунные.