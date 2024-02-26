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Невролог назвала самый сильный вид боли

Боль при родах является одной из самых сильных, однако есть состояние, которое вызывает еще более интенсивные болевые ощущения, считает врач-невролог Центра молекулярной диагностики CMD Щелково ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ксения Лепилова. Самый сильный вид боли она назвала изданию «Доктор Питер».

Невролог назвала самый сильный вид боли
© Lenta.ru

По словам невролога, самой сильной по десятибалльной шкале является кластерная головная боль. Во время приступов, которые продолжаются от 15 минут до трех часов, человек испытывает мучительное ощущение, мешающее спать и заниматься любыми другими делами.

«Это всегда односторонняя боль — жгучая, сверлящая, локализованная около глаза и очень высокоинтенсивная», — рассказала Лепилова.

Врач отметила, что кластерная боль всегда появляется с одной стороны. Во время приступа у человека может краснеть глаз, закладывать нос, опускаться веко, также могут течь слезы. По словам Лепиловой, для кластерных болей типично начинаться и заканчиваться в одно и то же время. При этом количество приступов может быть разным: от одного до восьми в сутки, заключила невролог.

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