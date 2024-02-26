Врач развеяла несколько популярных мифов о раке

Сладкая пища и генномодифицированные продукты (ГМО) не провоцируют рост раковых клеток, считает врач-гинеколог Ольга Уланкина. В беседе с «Газетой.Ru» она развеяла еще несколько популярных мифов о раке.

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Первым популярным мифом Уланкина назвала убеждение, что любители сладкого чаще болеют раком. На самом деле, говорит врач, нет ни одного доказательства в пользу того, что потребление сахара провоцирует онкологические заболевания. «Однако злоупотребление добавленным сахаром может способствовать ожирению, что в действительности увеличивает риск развития злокачественных опухолей», — отметила Уланкина.

Также, по мнению врача, нельзя заболеть раком из-за ГМО. Доказательств того, что такие продукты вызывают мутации в геноме человека и провоцируют онкологические заболевания, нет, заверила Уланкина.

«Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также убеждена, что ГМО-продукты не угрожают здоровью человека», — отметила специалистка.

Еще один страх, о котором рассказала Уланкина, связан с развитием рака из-за использования мобильных телефонов. По ее словам, опасения возникли после того, как в 2014 году ВОЗ внесла электромагнитные поля, генерируемые мобильными телефонами, в список потенциальных канцерогенов. На момент принятия этого решения четких доказательств этого не было. Более поздние исследования доказали, что радиоволны не обладают достаточной энергией, чтобы расщепить ДНК и вызвать повреждение клеток, которое может спровоцировать опухоль, добавила врач.

Вместе с этим есть данные и других исследований, которые показали связь между высокими дозами электромагнитного излучения и возникновением рака сердца у собак.

«Споры о вреде или безвредности мобильных телефонов ведутся до сих пор», — резюмировала специалистка.