В Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю снизилась на 23%

"На восьмой календарной неделе 2024 - с 19.02.2024 по 25.02.2024 - в сравнении с предыдущей седьмой неделей показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению уменьшился на 23,5%, превышение недельного эпидпорога не зарегистрировано", - говорится в сообщении.