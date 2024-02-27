Врач назвала главный признак рака груди у мужчин

Одностороннее увеличение груди у мужчин может говорить об онкологии, предупредила врач-эндокринолог Ксения Урбанова. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что данный вид рака у мужчин встречается редко. Также увеличение молочных желез может быть предвестником двусторонней гинекомастии.

Опухоли молочной железы у мужчин встречаются редко, но одностороннее увеличение молочной железы может быть и предвестником развития двусторонней гинекомастии, и оказаться и раком грудной железы, — пояснила врач.

Гинекомастия связана с изменением баланса мужских и женских гормонов в организме. Урбанова отметила, что наиболее часто проблема встречается у мужчин, которые длительное время принимали определенные виды лекарственных препаратов. Также увеличению молочных желез подвержены мужчины с ожирением, генетически обусловленными заболеваниями, гормонально активными опухолями и пожилые.