Кардиолог: тонометр должен быть в каждом доме с пожилыми людьми

Людям с повышенным артериальным давлением важно измерять его перед каждым приемом лекарств, чтобы оценить эффективность их действия. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев.

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Он также рекомендует вести дневник самонаблюдения, чтобы оценить, нужно ли так часто измерять давление. Врач подчеркнул, что тонометр должен быть в каждом доме, где живут пожилые люди. По его словам, среди старшего возраста повышенное артериальное давление встречается у более чем 50% населения.

Врач также напомнил, что в 2023 году спрос на тонометры в России вырос на 29%.

«Такой спрос на тонометры можно объяснить просвещением. Я надеюсь, что это приведет к снижению заболеваемости в ближайшее годы и повышению эффективности лечения артериальной гипертензией, потому что ее последствия чрезвычайно опасны для человека», — сказал Конев.