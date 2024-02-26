Эксперт рассказал о профилактике ожирения

Представитель центра бариатрической медицины ФМБА в Ростове-на-Дону Максим Буриков советует есть больше рыбы и нежирного мяса, а также фруктов, овощей и зерновых.

© СОВА

Важно избегать сидячего образа жизни, следует выходить на прогулки или пробежки, плавать или кататься на велосипеде не меньше 150 минут в неделю. Дополнительно специалист рекомендует адаптироваться к стрессу, сохранять режим питания и сна.

Подросткам Буриков советует тоже поддерживать активный образ жизни (физические нагрузки не менее часа в день), ограничивать использование гаджетов, изучать принципы здорового питания. Отдельно он напомнил, что в этом вопросе важна поддержка родителей – они должны стать примером соблюдения ЗОЖ.

Россиянам старше 60 лет специалист рекомендует аэробные нагрузки не меньше 150 минут в неделю.

В разговоре с телеканалом "Саратов 24" он уточнил: