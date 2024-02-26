Невролог рассказала о пагубном влиянии сторис на психику
«Дешёвый» дофамин при просмотре коротких видео усиливает тревожность.
Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась врач сомнолог-невролог Елена Царёва. В борьбе со стрессом необходимо «выпускать» заблокированные эмоции, отметила она.
«Дешёвый дофамин, который можно получить, просматривая сторис или какую-нибудь глупость, незначимую информацию, пагубно действует на стресс и на тревожность. То есть в моменте она может снизиться, так как вы отвлекаетесь от тревожных мыслей, но как только вы оторвались от этого, то тревожность снова нарастает, поскольку тревожные мысли никуда не делись. В этом случае может быть эффективен следующий способ: взять список эмоций и испытывать их по порядку по пять минут. Нужно изобразить, прочувствовать, как бы выглядело, например, счастье в вашем теле. Так как это без конкретной ситуации, то это безопасно для вас, но так вы выпускаете из себя эмоции, которые часто блокируются, чтобы перенести сильный стресс. И тем самым снимаются зажимы в теле, которые вас ограничивают. Страх, злость, гнев, ярость желательно испытывать, а не подавлять, тогда это будет помогать легче переживать стресс, который в большом городе неминуем».
Ранее невролог Павел Хорошев рассказал о риске атрофии головного мозга из-за очков дополненной реальности. Использование подобных устройств приводит к разрушению нейронных связей, отвечающих за когнитивные функции. Речь идёт о способности запоминать информацию, ориентации в пространстве и прогнозировании, отметил врач.