Невролог рассказала о пагубном влиянии сторис на психику

«Дешёвый дофамин, который можно получить, просматривая сторис или какую-нибудь глупость, незначимую информацию, пагубно действует на стресс и на тревожность. То есть в моменте она может снизиться, так как вы отвлекаетесь от тревожных мыслей, но как только вы оторвались от этого, то тревожность снова нарастает, поскольку тревожные мысли никуда не делись. В этом случае может быть эффективен следующий способ: взять список эмоций и испытывать их по порядку по пять минут. Нужно изобразить, прочувствовать, как бы выглядело, например, счастье в вашем теле. Так как это без конкретной ситуации, то это безопасно для вас, но так вы выпускаете из себя эмоции, которые часто блокируются, чтобы перенести сильный стресс. И тем самым снимаются зажимы в теле, которые вас ограничивают. Страх, злость, гнев, ярость желательно испытывать, а не подавлять, тогда это будет помогать легче переживать стресс, который в большом городе неминуем».