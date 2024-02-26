Врач посоветовал россиянам проверить себя на алкоголизм

«Первое: посещала ли вас когда-нибудь самого мысль, что пора завязать? Второе: опохмелялись ли вы когда-либо? Третье: было ли у вас чувство вины, что вы пили? Четвертое: говорил ли вам кто-нибудь из друзей или родственников, что пора завязывать?» — перечислил их медик.