Невролог назвала симптомы микроинсульта

«К характерным симптомам ТИА относятся внезапная потеря контроля над мышцами одной стороны лица и тела — человек не может улыбнуться или моргнуть двумя глазами одновременно, поднять обе руки, ощущает слабость или онемение в одной из рук или ног, не может говорить внятно и разборчиво», — сказала Демьяновская.