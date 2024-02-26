Самые частые ошибки людей с гипертонией

Самая главная ошибка людей с гипертонией — это невыполнение рекомендаций врача. В частности, это элементарное несоблюдение DASH-диеты, рекомендованной для гипертоников, и чрезмерное употребление соленой пищи. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичева,

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«Нерегулярный прием препаратов от давления, только когда оно повышается — это неверно! Гипотензивную терапию необходимо принимать ежедневно, по схеме, назначенной врачом, даже если утром, казалось бы, нормальное артериальное давлению. Плановую терапию необходимо проводить регулярно», — объяснила кардиолог.

Кроме того, по ее словам, нельзя самостоятельно уменьшать дозировки таблеток, так как на низких дозах не будет должного эффекта.

«Если целевые уровни АД не достигнуты быстро, не стоит сразу бросать терапию, скорее всего, прошло недостаточно времени для накопления препарата в организме, необходимо подождать минимум 2-3 недели», — добавила Фомичева.

Также врач обратила внимание, что пациенту только с артериальной гипертензией прием аспирина не показан в качестве первичной профилактики.