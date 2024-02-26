В каком случае увеличение груди у мужчин может указывать на рак

Одностороннее увеличение молочной железы у мужчин может указывать на рак, об этом «Газете.Ru» рассказала эндокринолог, эксперт по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра (EMC) Ксения Урбанова.

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«Увеличение грудных желез у мужчины называют гинекомастией. Ее отличительная особенность – симметричное увеличение грудных желез без болезненных ощущений. Опухоли молочной железы у мужчин встречаются редко, но одностороннее увеличение молочной железы может быть и предвестником развития двусторонней гинекомастии, и оказаться и раком грудной железы», – отметила специалист.

По словам Урбановой, главная причина развития гинекомастии – это изменение баланса мужских и женских гормонов в организме мужчины. Если мы говорим о представителях мужского пола зрелого возраста, то увеличение размера грудных желез может быть связано с дефицитом андрогенов, стероидных мужских половых гормонов.

«Следует быть начеку мужчинам, которые длительно принимают определенные лекарственные препараты – эстрогены, хорионический гонадотропин, спиронолактон, флутамид, сердечные гликозиды, изониазид, кетоконазол, метронидазол, блокаторы кальциевых каналов, ингибиторы АПФ, амфетамин, цитостатикициметидин, диазепам, пеницилламин, метилдопа, резерпин и трициклические антидепрессанты», – отметила эндокринолог.

По словам специалиста, наиболее подвержены развитию гинекомастии мужчины с ожирением, пожилого возраста. Также в группе риска те мужчины, у кого в организме есть гормонально-активные опухоли: яичек, легких, печени, кишки.