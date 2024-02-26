Перечислены простые способы спастись от гайморита

Чтобы избежать гайморита, нужно привыкать к носовому дыханию, рассказал отоларинголог Владимир Зайцев. Простые способы спастись от этого заболевания он перечислил в беседе с NEWS.ru.

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По словам врача, нос должен хорошо дышать в любом положении и в любое время года, в любых условиях.

«Нужно в принципе дышать носом, некоторые вообще это не делают, хотя могут, но нет такой привычки. Очень важно вентилировать помещение перед сном и много движения, чтобы слизистые не были в состоянии застоя», — порекомендовал врач.

Также отоларинголог порекомендовал проводить больше времени на улице, во время прогулок делая вдох носом и выдох ртом.