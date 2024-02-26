Онколог объяснил, можно ли самому понять, что у тебя рак

Онколог-химиотерапевт, заместитель главврача клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге Максим Астраханцев поделился с «Секретом фирмы» советами о том, как распознать рак на ранней стадии, даже если нет ярких симптомов.

По словам специалиста, у онкологических заболеваний на ранних стадиях специфические симптомы практически не проявляются, и признаки, такие как потеря веса, слабость и отсутствие аппетита, чаще свидетельствуют уже о запущенном процессе. Тем не менее, внимательное отношение к своему здоровью и регулярные профилактические осмотры могут помочь выявить рак на ранней стадии.

Врач подчеркнул важность здорового образа жизни и правильного питания для профилактики онкологических заболеваний. Он рекомендовал отказаться от курения и употребления алкоголя, а также включить в рацион питания больше полезных продуктов, избегая жареных блюд и газированных напитков, которые могут увеличить риск развития опухолей желудочно-кишечного тракта.

Специалист подчеркнул, что следует питаться сбалансированно и полноценно, учитывая потребности организма. Ранняя диагностика рака играет ключевую роль в успешном лечении этого заболевания, но важнее всего предупреждение его развития через здоровый образ жизни и правильное питание.