Первый секс — это всегда больно или нет?

Вокруг первого секса есть много стереотипов — в основном в отношении девушки. Она не получит оргазм, у неё низкий риск забеременеть. А ещё ей обязательно должно быть больно, ведь она теряет действенность, во влагалище рвётся девственная плева. Некоторые девушки, не испытав ни той самой боли, ни особого дискомфорта, даже начинают думать, что после секса остались девственницами.

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Правда ли, что в первый раз должно быть больно, с чем могут быть связаны неприятные ощущения и можно ли их избежать, «Секрету» объяснили Татьяна Денисова, акушер-гинеколог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, и Нина Антипова, врач-гинеколог клиники Remedi в Москве.

Почему возникает боль при первом сексе

Мнение о том, что первый половой акт обязательно связан с сильной болью, — это заблуждение, как говорят врачи. Болезненные ощущения возможны, но не гарантированы. Всё зависит от состояния гимена, или девственной плевы. Это эластичный лоскут слизистой оболочки, закрывающий вход во влагалище. Он не цельный — у него есть одно или даже несколько отверстий — для выхода менструальных выделений.

Уровень боли при первом сексе напрямую зависит от строения девственной плевы. Если гимен достаточно эластичный, у него большое отверстие, плёнка просто аккуратно растянется, а девушка не будет испытывать никаких неприятных ощущений. Сложнее придётся обладательницам плотной и менее растяжимой плевы. В этом случае при первом сексе действительно возможны и выраженная боль, и обильное кровотечение, — Татьяна Денисова, акушер-гинеколог «СМ-Клиники».

Врач-гинеколог Нина Антипова добавляет, что только у 1–2 девочек из 1000 встречается толстая, плотная девственная плева, полностью закрывающая вход во влагалище. Поэтому сильная боль — скорее редкость, чем норма.

По данным масштабного опроса , проведённого в 2017 году женской благотворительной организацией Her Campus в Великобритании, боль при первом половом контакте испытывала каждая вторая девушка. Кровотечение наблюдалось только у 35% опрошенных. При этом 49% признают, что очень нервничали и не могли расслабиться, чувствовали напряжение во всём теле.

Другие причины боли при первом сексе

Плотная и неэластичная девственная плева — не единственная причина возможных неприятных ощущений при первом сексе. Иногда проблема в самом половом акте.

Многое зависит от подготовки и доверия к партнёру. Ключевые факторы — подбор подходящей позы, долгая прелюдия. Многие девушки испытывают недостаток смазки во время первого секса, и боль возникает из-за этого, — Нина Антипова, врач-гинеколог клиники Remedi.

Отсутствие предварительных ласк не лучше их затянутости — это тоже возможная причина недостаточного возбуждения девушки и, как результат, нехватки естественной смазки. В этом случае во время фрикций партнёрша будет испытывать исключительно дискомфорт и боль.

Кроме того, акушер-гинеколог Татьяна Денисова советует не преуменьшать значение психоэмоционального состояния. Страх перед первым сексом, неуверенность в себе и зацикливание на ожидании боли способны сыграть злую шутку.

Вместо того чтобы расслабиться, наслаждаться друг другом и тем самым отвлечься от возможных неприятных ощущений, девушки нередко концентрируются на негативе и распаляют в себе тревожность. В результате мышцы влагалища могут спазмироваться, что усилит боль, а в худшем случае — вообще не позволит мужчине проникнуть в партнёршу.

А врач-гинеколог Нина Антипова напоминает, что не всегда боль связана непосредственно с первым сексом и повреждением девственной плевы. Она может быть вызвана и разными заболеваниями. Например, хроническим кандидозом (молочницей), из-за которого меняется микрофлора слизистой, или эндометриозом — в этом случае боль будет ощущаться внизу живота, в малом тазу.

Как подготовиться к первому сексу и снизить риски боли

Предугадать заранее, будет ли больно при первом сексе, сложно. Но, по словам акушера-гинеколога Татьяны Денисовой, вполне реально минимизировать возможные неприятные ощущения. Большую роль в этом вопросе играет партнёр.

Важно, чтобы девушка не стеснялась заранее поделиться с ним своими страхами и ожиданиями от «первого раза». И ещё важнее — чтобы он был готов выслушать и прислушаться. Когда в паре царит атмосфера доверия и заботы, проблем возникнуть не должно, — Татьяна Денисова, акушер-гинеколог «СМ-Клиники».

Если же говорить о практических советах, то следует уделить достаточное время прелюдии. Это усилит выработку естественной смазки и устранит дискомфорт от трения. Дополнительно можно использовать гель-смазку (лубрикант) на водной основе: она поможет сделать процесс более комфортным. Купить её можно в аптеке или в специализированном магазине.

Также партнёру важно действовать мягко и постепенно, чтобы девушка успела как следует расслабиться. Эксперименты со сложными позами лучше отложить «на будущее». Для первого секса вполне подойдёт классическая миссионерская позиция.

И помимо этого, врачи советуют не забывать не только об ощущениях, но и о последствиях.