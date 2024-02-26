Терапевт рассказала, как спасти жизнь потерявшему сознание человеку

При виде теряющего сознание человека нужно его подхватить и аккуратно уложить на бок, рассказала NEWS.ru заведующая поликлиникой № 5 города Химки терапевт Ксения Иванова. Она объяснила, что так у него не западет язык. Эксперт добавила, что, если вдруг за потерей сознания последует приступ эпилепсии, в такой позе человек не захлебнется рвотными массами.

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Ксения Иванова предложила открыть окна для увеличения количества поступающего свежего воздуха. По ее словам, полезно будет расстегнуть на пострадавшем одежду и отодвинуть толпу на пять шагов.

Если перед обмороком человек находился на жаре, то его нужно уложить на воздухе в тени, при холодных условиях — наоборот, в теплое место. Вызывать скорую нужно обязательно, так как причин обморока, как я говорила раньше, очень много, — подчеркнула Иванова.

Заведующая химкинской поликлиникой также напомнила о необходимости после потери сознания в кратчайшие сроки обратиться к терапевту, неврологу или кардиологу. После обследования можно будет исключить или, наоборот, выявить опасные заболевания, которые могли стать причиной обморока, резюмировала Ксения Иванова.