Смертельно опасные заболевания, симптомом которых является зевота

Зевота как признак сонливости. Дневная сонливость как признак нарушения сна говорит об анемии различного генеза. Чрезмерную зевоту провоцируют: мигрень, рассеянный склероз, эпилепсия, инсульт и ЧМТ. Также зевота может быть симптомом поражения ствола головного мозга. Такое серьезное состояние редко проходит без других симптомов — онемения, слабости в руках или ногах, перекоса лица, поперхивания при глотании, головокружения, — подытожила Заплавнова.