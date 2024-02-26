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Названы смертельно опасные заболевания, симптомом которых является зевота

Зевота может быть симптомом тяжелых и потенциально смертельных заболеваний, в том числе эпилепсии, рассеянного склероза, инсульта или черепно-мозговой травмы (ЧМТ), рассказала NEWS.ru терапевт Кристина Заплавнова. Она подчеркнула, что зевота как проявление сонливости может говорить об анемиях различного генеза.

Смертельно опасные заболевания, симптомом которых является зевота
© News.ru

Зевота как признак сонливости. Дневная сонливость как признак нарушения сна говорит об анемии различного генеза. Чрезмерную зевоту провоцируют: мигрень, рассеянный склероз, эпилепсия, инсульт и ЧМТ. Также зевота может быть симптомом поражения ствола головного мозга. Такое серьезное состояние редко проходит без других симптомов — онемения, слабости в руках или ногах, перекоса лица, поперхивания при глотании, головокружения, — подытожила Заплавнова.

Ранее отоларинголог Шагабутдин Мусаев перечислил главные симптомы гайморита. Он упомянул практически полное отсутствие носового дыхания, ощущение тяжести в щеках, а также высокую температуру и снижение обоняния.

Он добавил, что постоянные проколы делают только пациентам со сложными случаями хронического гнойного гайморита. Мусаев подчеркнул, что современным и эффективным методом лечения гайморита без прокола является использование синус-катетера.

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