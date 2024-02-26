Кардиолог рассказал, кому грозят тромбы во время перелетов и переездов

Образование тромбов во время длительных перелетов или переездов грозит в первую очередь пожилым, беременным, а также людям с ожирением, рассказал NEWS.ru кардиолог Игорь Видяскин. Он подчеркнул, что в группе риска находятся пациенты с варикозным расширением вен, тромбозом глубоких вен и онкологическими заболеваниями.

По его словам, во время длительного перелета или переезда, когда сидячая поза сохраняется часами, тромбы могут образоваться у абсолютно здорового человека. Эксперт отметил, что иногда пассажиры, чтобы лишний раз не ходить в туалет на борту самолета, пьют мало жидкости, но могут не отказаться от предлагаемого в бизнес-классе алкоголя, который обладает мочегонным эффектом. Это приводит к выведению жидкости из организма и способствует тромбообразованию.