Что такое горячие уколы и когда их назначают

Это народное название инъекций глюконата кальция или хлорида кальция. Их делают для лечения различных заболеваний, но строго по назначению врача.

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О том, при каких болезнях эффективны горячие уколы, а при каких нет, а также какие есть противопоказания, «Секрету» рассказали врачи «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге.

Что такое горячие уколы и как их ставят

Вопреки распространённому мнению, раствор для горячих уколов имеет обычную температуру, и специально его никто не подогревает. Слово «горячий» в названии отражает ту реакцию, которая возникает после инъекции. Такие препараты способствуют расширению кровеносных сосудов, из-за чего пациент ощущает выраженное чувство тепла или даже жара, как бы растекающееся по всему телу.

Инъекции хлорида кальция выполняют исключительно внутривенно. Глюконат кальция можно вводить как внутривенно, так и внутримышечно. Однако на практике предпочтение чаще отдают первому варианту, так как внутримышечные инъекции имеют более высокие риски осложнений. Вплоть до абсцесса — воспаления с нагноением в месте укола — или некроза тканей.

Показания к горячим уколам

Главное показание к горячим уколам, как говорят врачи, — гипокальцемия или дефицит кальция в организме. Этот минерал необходим для развития костной и мышечной ткани, нормальной работы нервной и сердечно-сосудистой систем.

Гипокальцемия чаще всего развивается на фоне сопутствующих патологий. Например, почечной недостаточности или гиперпаратиреоза — нарушения работы паращитовидных желёз эндокринной системы. Ещё одна распространённая причина недостатка кальция — дефицит витамина D, который регулирует усвоение этого микроэлемента.

Однако дефицит кальция далеко не единственное показание к горячим уколам. Например, инъекции обладают противовоспалительным эффектом, снижают выраженность симптомов аллергии, улучшают свёртываемость крови и помогают в остановке кровотечений.

Спектр возможных показаний весьма широкий, как и перечень направлений медицины, где такие уколы возможно использовать. В том числе метод задействуют при терапии дерматологических заболеваний.

"В дерматологии глюконат кальция наряду с тиосульфатом натрия используют при лечении псориаза, атопического дерматита и экземы. Чаще всего препараты назначают не при хроническом течении болезни, а в период обострения — как дезинтоксикационную терапию. В интернете иногда также встречаются советы по использованию горячих уколов при угревой болезни. Доверять таким рекомендациям я не советую: против акне метод неэффективен", — Алёна Романова, ведущий дерматолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге.

Почему горячие уколы утратили популярность

В прошлом горячие уколы были достаточно популярны, однако сегодня, по словам врачей, их используют заметно реже. Основная проблема — в большом количестве побочных эффектов. Инъекции требуют безупречного владения техникой, так как малейшая ошибка способна привести к крайне неприятным последствиям.

"Горячие уколы необходимо ставить крайне аккуратно. Особенно важно следить за скоростью введения препарата — она должна быть очень низкой. В противном случае побочных эффектов не избежать. А это и аритмия — нарушение сердечного ритма, и приступы тошноты, и резкое снижение артериального давления — вплоть до обморока. В целом сегодня в распоряжении врачей имеется масса других, более современных препаратов. Они решают те же задачи, но при этом не имеют такого количества побочных эффектов", — Сергей Лопатин, врач-терапевт, гастроэнтеролог, гепатолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге.

Ранее горячие уколы активно применяли и в гинекологии. Например, при сальпингите — воспалительном заболевании маточных труб или воспалении полости матки. Сегодня для этих целей инъекции используют крайне редко.

"Горячие уколы при воспалительных заболеваниях в гинекологии — это так называемая старая школа. Раньше их действительно назначали чаще. Знаю, что некоторые врачи используют этот метод и сейчас. Однако говорить о широком применении точно не приходится, да и в современные клинические рекомендации горячие уколы не входят", — Татьяна Денисова, акушер-гинеколог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге.

Ранее горячие уколы активно применяли и в гинекологии. Например, при сальпингите — воспалительном заболевании маточных труб или воспалении полости матки. Сегодня для этих целей инъекции используют крайне редко.