Спрос на тонометры в 2023 году вырос почти на треть

Спрос на тонометры в России вырос на 29 процентов за 2023 год.

© РИА Новости

В онлайне было продано 2,2 млн приборов — для сравнения, в прошлом году их было реализовано 890 тыс. штук. Продажи в этом сегменте составили 3 млрд рублей.

Эксперты, опрошенные «Известиями», считают, что резкий рост спроса возник из-за увеличения доли пожилых людей, роста заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также с увеличением заботы населения о своем здоровье, перенесенной коронавирусной инфекцией и погодными условиями.