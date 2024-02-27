К чему может привести невылеченный кариес

Кариес — инфекционное заболевание, которое находится в топе самых распространенных болезней в мире. Оно опасно не только разрушением зубов, но и провоцированием других проблем со здоровьем, рассказала стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология», кандидат медицинских наук Елена Мартынова.

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Она добавила, что кариес всегда вызывает комплекс бактерий, для него отсутствует специфическое лечение. Раннюю диагностику тормозит медленное развитие и бессимптомное течение кариеса на начальных стадиях.

— Без лечения кариес ведет к разрушению тканей зуба, воспалению нерва, образованию кисты вокруг корня. Выход инфекции за верхушку зуба может вызывать гайморит, остеомиелит. Стрептококки являются главными возбудителями кариеса. Также они провоцируют частые ангины и отиты, рецидивы ОРЗ. При попадании в кровоток эти бактерии способны вызвать воспаление в тканях сердца, суставов, — предупредила дантист.

По словам Мартыновой, если в организме имеются хронические очаги инфекции, при кариесе снижается местный иммунитет во рту. В такой ситуации вирусы и бактерии могут беспрепятственно попасть в организм.

Врач отметила, что при небольшом количестве зубов нарушается качественное пережевывание пищи, а это приводит к развитию заболеваний ЖКТ. Стоматолог рассказала, что зубы мудрости при изменении положения и наличии кариеса тоже могут представлять опасность, сообщает «Газета.ru».

— Воспаление в области восьмых зубов ведет к разрушению и удалению рядом стоящих зубов, развиваются необратимые изменения в височно-нижнечелюстном суставе, — заключила Мартынова.