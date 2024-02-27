Врач Мартынова предупредила, к чему может привести невылеченный кариес
Кариес — инфекционное заболевание, которое находится в топе самых распространенных болезней в мире. Оно опасно не только разрушением зубов, но и провоцированием других проблем со здоровьем, рассказала стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология», кандидат медицинских наук Елена Мартынова.
Она добавила, что кариес всегда вызывает комплекс бактерий, для него отсутствует специфическое лечение. Раннюю диагностику тормозит медленное развитие и бессимптомное течение кариеса на начальных стадиях.
— Без лечения кариес ведет к разрушению тканей зуба, воспалению нерва, образованию кисты вокруг корня. Выход инфекции за верхушку зуба может вызывать гайморит, остеомиелит. Стрептококки являются главными возбудителями кариеса. Также они провоцируют частые ангины и отиты, рецидивы ОРЗ. При попадании в кровоток эти бактерии способны вызвать воспаление в тканях сердца, суставов, — предупредила дантист.
По словам Мартыновой, если в организме имеются хронические очаги инфекции, при кариесе снижается местный иммунитет во рту. В такой ситуации вирусы и бактерии могут беспрепятственно попасть в организм.
Врач отметила, что при небольшом количестве зубов нарушается качественное пережевывание пищи, а это приводит к развитию заболеваний ЖКТ. Стоматолог рассказала, что зубы мудрости при изменении положения и наличии кариеса тоже могут представлять опасность, сообщает «Газета.ru».
— Воспаление в области восьмых зубов ведет к разрушению и удалению рядом стоящих зубов, развиваются необратимые изменения в височно-нижнечелюстном суставе, — заключила Мартынова.
Другой стоматолог Татьяна Сумцова предупредила, что запущенный кариес чреват опасными осложнениями. Еще один дантист Магомед Дахкильгов рассказал, что одним из ключевых факторов, который влияет на состояние зубов, является питание.