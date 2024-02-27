Врач развеяла самые известные мифы о причинах рака

Кандидат медицинских наук, врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина раскрыла основные мифы и недопонимания относительно факторов, способствующих развитию онкологических заболеваний, в беседе с «Газетой.Ru».

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Одним из распространенных заблуждений, согласно Уланкиной, является предположение о том, что злокачественные опухоли питаются сахаром, что приводит к тому, что любители сладкого болеют раком чаще. Однако научных данных, подтверждающих такую прямую связь, не существует. Однако она предупреждает, что избыточное потребление добавленного сахара может способствовать ожирению, что действительно увеличивает риск онкологических заболеваний.

Также многие люди опасаются излучения от мобильных телефонов, боясь, что постоянные разговоры по ним могут вызвать опухоли головного мозга. Однако на данный момент нет четких доказательств влияния такого рода излучения на здоровье. Современные исследования показывают, что радиоволны, используемые в сетях мобильной связи, не обладают достаточной энергией, чтобы вызвать повреждение клеток, способное привести к раку. Тем не менее, существует информация о возможных вредных последствиях радиоволнового излучения.

Еще одним распространенным мифом является убеждение в том, что употребление генетически модифицированных продуктов может вызвать рак. Однако научные исследования не подтверждают прямой связи между потреблением такой пищи и онкологическими заболеваниями, и Всемирная организация здравоохранения утверждает, что ГМО-продукты безопасны для человека.

Уланкина также подчеркивает, что многие заблуждаются, думая, что если в их семье не было случаев рака, то и у них он не появится. На самом деле, действительно, генетические мутации, вызывающие рак, могут передаваться от родителей к детям, но и отсутствие случаев рака в семье не гарантирует, что он не возникнет у потомков.

Наконец, употребление алкоголя и курение также увеличивают риск развития рака. Алкоголь способен вызывать онкологические опухоли различных органов, а канцерогенные вещества из табачного дыма также повышают риск онкологических заболеваний.