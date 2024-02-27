Как избежать простуды в начале весны

Чтобы не простудиться в самом начале весны, стоит не только одеваться по погоде, но и укреплять защитные силы организма. Об этом рассказали врачи-терапевты.

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Терапевт Севинч Алиева рассказала, что в марте вырастет риск возникновения ОРВИ, ангины, тонзиллитов, хронических отитов, кишечных инфекций. Она посоветовала не торопиться с переходом на весенний гардероб. До апреля не стоит забывать про шапки и шарфы.

— Обувь тоже лучше носить теплую: снег тает, можно промочить ноги и простудиться или заработать цистит, — пояснила она в комментарии Regions.ru.

Врач Наталья Артемьева посоветовала укреплять иммунитет при помощи правильного питания. Акцент нужно сделать на продуктах с клетчаткой. Ежедневное поступление клетчатки улучшает состояние флоры кишечника за счет роста числа хороших бактерий, это укрепляет иммунитет. Также стоит чаще употреблять кисломолочные продукты и соблюдать питьевой режим.

Врачи отмечают, что основные симптомы ОРВИ проходят в течение недели. При ОРВИ следует больше отдыхать, спать, пить теплые напитки. Если наблюдается температура, можно использовать жаропонижающие, передает «Царьград».