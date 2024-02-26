Врач объяснил, как провести самодиагностику молочных желез на рак

Онкохирург, химиотерапевт и кандидат медицинских наук Антон Иванов рассказал «АиФ» как женщине провести самодиагностику молочных желёз на выявление раковых опухолей.

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Он объяснил, что на ранних стадиях рак груди протекает бессимптомно и женщина даже не подозревает, что злокачественная опухоль уже есть и продолжает развиваться.

Женщина должна быть осмотрительна и с вниманием относиться к своему здоровью.

Тревожащими признаками, по словам Иванова, являются жжение и болезненность в молочных железах, увеличение лимфатических узлов, отёчность, язвы. А также уплотнения в них и в области подмышек. Несимметричность тоже плохой симптом.

Любые изменения в области груди должны насторожить женщину и стать поводом для обращения к врачу.