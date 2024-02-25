Трихолог: дефицит железа и проблемы с гормонами приводят к облысению

К выпадению волос у мужчин и женщин могут привести аутоиммунные и эндокринные заболевания, а также дефицит железа. Об этом «5-tv.ru» рассказала трихолог Наталия Жовтан.

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«Выпадение волос может свидетельствовать о некоторых состояниях нашего организма, в том числе и заболеваниях щитовидной железы. Нередко изменение состояния гормонов щитовидной железы негативно влияет на волосяной фолликул, приводя к истончению волосяного стержня», — объяснила врач.

Также к выпадению волос могут привести аутоиммунные заболевания, нарушения работы яичников у женщин и нехватка некоторых микроэлементов, например, железодефицитная анемия.

Пока присутствует дефицит микроэлементов, наружные средства для лечения алопеции будут иметь нулевой эффект, подчеркнула Жовтан.