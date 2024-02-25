Эндокринолог: 80% пациентов не знают, что больны предиабетом

Предиабет может не проявляться годами, поэтому важно регулярно посещать врача для проверки на уровень сахара в крови. Об этом в интервью KP.RU рассказала врач-эндокринолог Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова Санкт-Петербургского госуниверситета Полина Фукаляк.

Предиабет — состояние, при котором глюкоза уже выше нормальных значений, но ниже уровня, необходимого для диагностирования сахарного диабета. По словам Фукаляк, стоит насторожиться людям с избыточной массой тела, гипертоникам, а также тем, у кого в роду были больные диабетом. Иногда предиабет может проявлять себя повышенной утомляемостью, медленным заживлением ран, но часто он никак не проявляет себя.