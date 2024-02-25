$92.75+0.31100.44+0.55
Войти в почту

Врач Сураева: рекомендуемая суммарная доза рентгена - 0,5 мЗв в год

Большинство приборов для рентген-диагностики безопасны, но проходить обследования нужно только по показаниям. Об этом аif.ru рассказала заведующая отделением рентгендиагностики НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России Юлия Сураева.

Врач: рекомендуемая суммарная доза рентгена - 0,5 мЗв в год
© Газета.Ru

"Количество проводимых исследований не регламентировано. Есть суммарная эффективная доза, которая определена нормативными правовыми актами (ОСПОРБ-99/2010, СанПиН 2.6.1.1192-03). В них прописано, что рекомендуется не превышать дозу выше 0,5 мЗв в год. Однако следует отметить, что в зависимости от настройки оборудования и комплекции пациента, доза за одно проведенное обследование может быть разная", — объяснила Сураева.

Врач добавила, что рентгенография несет лучевую нагрузку в 0,11 мЗв, флюорография — 0,08 мЗв (на цифровом аппарате — 0,04 мЗв), компьютерная томографии (КТ) — около 4 мЗв, а магнитно-резонансная томография не несет лучевой нагрузки.

До этого ученые предложили отказаться от свинцовых фартуков при рентгене зубов, в том числе для детей и беременных. Они сообщили, что согласно исследованиям, использование свинцовых фартуков и воротников не только не несет пользы, но также может испортить снимок. При этом потребуется повторить обследование, в результате пациент получит больше радиации.

Болезни и лекарства
Минздрав РФ
Главное о здоровье
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости