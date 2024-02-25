Врач: рекомендуемая суммарная доза рентгена - 0,5 мЗв в год

Большинство приборов для рентген-диагностики безопасны, но проходить обследования нужно только по показаниям. Об этом аif.ru рассказала заведующая отделением рентгендиагностики НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России Юлия Сураева.

"Количество проводимых исследований не регламентировано. Есть суммарная эффективная доза, которая определена нормативными правовыми актами (ОСПОРБ-99/2010, СанПиН 2.6.1.1192-03). В них прописано, что рекомендуется не превышать дозу выше 0,5 мЗв в год. Однако следует отметить, что в зависимости от настройки оборудования и комплекции пациента, доза за одно проведенное обследование может быть разная", — объяснила Сураева.

До этого ученые предложили отказаться от свинцовых фартуков при рентгене зубов, в том числе для детей и беременных. Они сообщили, что согласно исследованиям, использование свинцовых фартуков и воротников не только не несет пользы, но также может испортить снимок. При этом потребуется повторить обследование, в результате пациент получит больше радиации.