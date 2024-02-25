Стоматолог объяснила, почему за один раз нельзя вылечить больше трех зубов
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог-ортопед, главврач стоматологической клиники Вероника Мелехова в беседе с изданием «Аргументы и Факты» объяснила, почему не стоит за один раз лечить много зубов. В идеале в стоматологическом кресле стоит проводить полтора-два часа. Исключение - большие работы по протезированию, которые являются разовым лечением.
По словам специалиста, обычно врач «ремонтирует» от одного до трех зубов за один раз, ведь не получится качественно вылечить больше зубов, стоящих рядом. Также нужно вводить анестезию только в одной области, чтобы пациент мог сомкнуть зубы и проверить, комфортно ли ему с новой пломбой.
«Обычно пациенты, у которых есть проблемы с зубами, имеют дополнительные проблемы с работой височно-нижнечелюстного сустава. Если слишком долго находиться в кресле врача, то есть риск получить обострение в этом суставе. Нельзя его перегружать, ведь если начнется какой-либо негативный процесс, то лечиться придется сложнее», - отметила специалист Мелехова.