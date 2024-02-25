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Стоматолог объяснила, почему за один раз нельзя вылечить больше трех зубов

Челюстно-лицевой хирург, имплантолог-ортопед, главврач стоматологической клиники Вероника Мелехова в беседе с изданием «Аргументы и Факты» объяснила, почему не стоит за один раз лечить много зубов. В идеале в стоматологическом кресле стоит проводить полтора-два часа. Исключение - большие работы по протезированию, которые являются разовым лечением.

Стоматолог объяснила, почему за один раз нельзя вылечить больше трех зубов
© Вести Подмосковья

По словам специалиста, обычно врач «ремонтирует» от одного до трех зубов за один раз, ведь не получится качественно вылечить больше зубов, стоящих рядом. Также нужно вводить анестезию только в одной области, чтобы пациент мог сомкнуть зубы и проверить, комфортно ли ему с новой пломбой.

«Обычно пациенты, у которых есть проблемы с зубами, имеют дополнительные проблемы с работой височно-нижнечелюстного сустава. Если слишком долго находиться в кресле врача, то есть риск получить обострение в этом суставе. Нельзя его перегружать, ведь если начнется какой-либо негативный процесс, то лечиться придется сложнее», - отметила специалист Мелехова.

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