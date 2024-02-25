Синдром избыточного бактериального роста (СИБР) - достаточно распространенная проблема, на которую многие закрывают глаза - можно распознать по ряду симптомов, которые приносят особый дискомфорт. Проблему не стоит игнорировать, так как она может быть связана с опасными процессами. В частности, при СИБР происходит нарушение процессов детоксикации в кишечнике, развивается хроническое воспаление.

"С СИБР связано возникновение и обострение большинства кожных заболеваний", - отметила эндокринолог Екатерина Янг в своем Telegram-канале.

Кроме того, если синдром игнорировать, то может возникнуть анемия, так как при СИБР ухудшается всасывание питательных веществ, жиров, витаминов. Иногда при синдроме избыточного бактериального роста "не дает эффекта прием даже самых передовых добавок", предупредила врач.

Люди с СИБР жалуются на вздутие живота, а также на ряд других симптомов, связанных с тем, что патогены выделяют газы. Помимо непосредственно повышенного газообразования человек отмечает отрыжку, горечь во рту.

Некоторые жалуются на неприятный запах изо рта, проблемы с стулом. Причины такого состояния банальны и устранимы.

"Основная причина - дефицит энергии, который зачастую возникает из-за неправильного образа жизни. Вы поздно ложитесь спать, не умеете выбирать продукты, которые принесут вам пользу, едите много сладкого", - отметила Янг.